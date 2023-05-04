Edirne'de göçmen kaçakçılığı hükümlüsü yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki denetimleri esnasında durumundan şüphelendikleri N.O'yu durdurdu.

Şüphelinin UYAP sorgusunda göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



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