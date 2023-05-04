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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ), "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Türkiye Cumhuriyeti Güneşinin Şafağı: TBMM’nin Açılış Süreci" konulu çevrimiçi konferans gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Tarık Sarıoğlu'nun yaptığı konferansa TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Atalay konuşmacı olarak katıldı.

Atalay, konferansta Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda TBMM'nin açılış sürecini anlattı.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan Milli Mücadele dönemi hakkında bilgiler veren Atalay, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla istiklal şafağı sökmeye başlamıştır. Türk inkılabının, 'Anadolu İhtilali' safhasının ihtilal beyannamesi olan Amasya Tamimi ile Milli Mücadelenin yol haritası tespit edilmiştir. Süreç içerisinde Erzurum Kongresi'yle bölgesel başlatılan mücadele, Sivas Kongresi'yle bütünüyle vatan sathına yayılacak bir şekilde teşkilatlanma kararı alınmıştır. Amasya Mülakatı ile başlatılan Milli Mücadele’nin meşruiyeti İstanbul Hükümeti tarafından tanınma sürecine girmiştir.



Burada Mustafa Kemal Paşa, 'Mîsak-ı Milli' fikrini paylaşmış ve bunun Osmanlı Mebuslar Meclisinde karar haline getirilmesiyle İstanbul'un resmen işgal edilmesi üzerine Anadolu'da yeni bir meclis tesisi faaliyetleri hızlandırılmıştır. Nihayet cuma günü olması da dikkate alınarak TBMM, 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram Veli Camiinde kılınan cuma namazından sonra dualarla, kurbanlar kesilerek açılmıştır."

- DOÇEK'ten Istrancalar'da kamp ve doğa yürüyüşü

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri Istranca Ormanları'nda doğa yürüyüşü ve kamp etkinliği gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 20 dernek üyesi etkinlik kapsamında 3 gün boyunca ormanda yürüyüş yapıp kurdukları kampta konakladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Hakan Eşme, doğayla iç içe etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti.









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