Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'tan, Kakava ve Hıdrellez mesajı

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık yayımladığı mesajla Kakava ve Hıdrellez'i kutladı.

Vali Kırbıyık, mesajında şenliklerin kültürel ve toplumsal hayat için özel bir anlam taşıdığını, birliği, beraberliği ve kardeşliği simgelediğini belirtti.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin Edirne'de, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerle birlikte bir şenlik havasında, bir bayram havasında, büyük bir coşkuyla kutlanacağını belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Yine 5 Mayıs’ta ilimize gelen kıymetli misafirlerimiz ile Sarayiçi'nde bu coşkuya ortak olacağız. Kakava ateşimiz; bereket için, bolluk için, sağlık için, barış için, mutluluk ve huzur için yanacak, dilekler dilenecek. Niyetlerin yazıldığı kağıtlar nehre bırakılacak ve Edirne’miz birbirinden güzel çiçeklerle donatılacak.



Hep birlikte, coşkuyla, sevinçle, gönül gönüle Kakava ve Hıdırellez'i kutlayacak ve binlerce yıllık geçmişe dayanan bu değerli kültürel mirasımızı yaşatmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; kadim tarihinden gelen değerlerine, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan, atalarımızdan aldığı kültürel mirası daima özenle yaşatarak gelecek nesillere aktaran siz değerli hemşerilerimin Hıdırellez ve Kakava'yı kutlar, tüm halkımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim."

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