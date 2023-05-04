Edirne'de husumetlisine balta ve tüfekle saldırmak isteyen şüpheli tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde husumetlisine balta ve tüfekle saldırmak isteyen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Ö.K, husumetlisi E.T'ye önce İspat Cami Mahallesi'ndeki iş yerinde baltayla saldırmak istedi.



Çevredekilerin uzaklaştırdığı Ö.K, bir süre sonra tüfekle iş yerine gelerek tekrar E.T'ye saldırı girişiminde bulundu.

Tüfeği tutukluk yaptığı için E.T'ye iş yerinde ateş açamayan Ö.K, daha sonra dışarı çıkarak ateş etti.



E.T'nin yara almadan kurtulduğu olay sonrası zanlı Ö.K, polislerce yakalandı. Zanlının otomobilinde uyuşturucu ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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