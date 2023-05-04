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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Edirne mitinginde konuştu:

AA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Edirne mitinginde konuştu:

EDİRNE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçmen velinimettir, hangi partiye oy verirse versin." dedi.

Akşener, Saraçlar Caddesi'nde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine destek istedi.

"Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" diyen Akşener, iktidara geldiklerinde vatandaşların problemlerini çözeceklerini ifade etti.

Seçimlere çok az bir süre kaldığını hatırlatan Akşener, "ucube" bir sistemden kurtulmak için sandığa gidileceğini belirtti.

Akşener, "Bir adamın iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir sistemden kurtulmak için seçime gidiyoruz ama bu seçim, bir savaş değil, bizde düşman değiliz. Sizler de işgal gücü değil, milletsiniz. Seçmen velinimettir, hangi partiye oy verirse versin. Siz milletsiniz, bu milletin bir parçasısınız ama biz gelecek bir hafta daha vahim, daha da berbat şeyler yaşayacağız."diye konuştu.

İhmal edilen kesimlerin haklarını iktidara geldiklerinde vereceklerini vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Şerefli Türk polislerimizin terör tazminatlarını hak ettikleri noktaya getireceğiz. Çocuklarına, eşlerine vakit ayıracak bir çalışma düzeni kuracağız ama asla yaptırmayacağım bir şey var. Kimse gidip bir polisimize tokat atamayacak. Vatan evlatlarını tokatlayamayacak. Kurumlarımızın saygınlığını ve şerefini hemen onlara geri iade edeceğiz.

Canı cebinde ülkemizi koruyan askerimiz, GATA'yı derhal açacağız. Askeri okulları derhal açacağız. 100 bin öğretmen atayacağız. Köy okullarının tamamını yeniden açacağız. Mülakat kalkacak, gençlerimizin umudunu yeniden inşa edeceğiz. Hukuk adalet ve yargı bağımsızlığını getireceğiz."

Akşener, köylerde tarım yapma kararı veren gençlerin 5 yıl boyunca Bağ-Kur ya da SGK primlerinin devlet tarafından ödeneceği vaadinde bulundu.

İktidarın ekonomi ve dış politikalarını da eleştiren Akşener, bütün Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini dile getirdi.

-"Pişmiş Edirne tava ciğerinin ihracı mümkün"

Akşener, Edirne'nin önemli bir tarım şehri olduğunu anımsattı.

Ergene Nehri'nin temizlenmediğini, sulama yatırımlarının tamamlanmadığını ve tarım ürünlerinin ithal edildiğini ileri süren Akşener, şöyle devam etti:

"Edirne'nin veya bir başka şehrin çiftçisi oturup ağlasın. Et, mercimek, nohut, buğday, mısır, pirinç, saman ithal. Ya arkadaş ithal etmediğin ne kaldı. Biraz akıl, bilim, hukuk, adalet ithal etsene. Hem onlar bedava. Edirne'nin bitirilmeyen hangi kanalı ve barajı varsa, biz yapacağız. Millet İttifakı adına söz veriyorum. Edirne tarihi açıdan da dünyanın en önemli şehirlerinden biri. Turizm konusunda dünyanın en önemli şehirlerinden birisi yapmak mümkün. Bu kenti turizm şehri haline bir yılda getirebiliriz. Mesela tava ciğer. Edirne'nin dışında kim yaparsa yapsın aynı ciğer yok. Dünyaya tanıtmak mümkün, bir kere yiyen tekrar yemek istiyor. Dolayısıyla bunu gerçekten pişmiş olarak ihracı mümkün."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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