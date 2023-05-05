Edirne'de "Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları" düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi ve Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği işbirliğinde "Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel eğitim gereksinimi olan bireyleri sporla buluşturmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Atatürk Stadyumu ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 150 özel sporcu katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, oyunların açılışında, anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Özel bireylerin geleceğe umutla bakmasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Onların sosyalleşmelerine destek olacağız. Üreten mutlu bireyler olmaları için çaba sarf ediyoruz. Bu tür etkinlikler, bütün yerel yönetimlerin baş tacı görevi olması gerekiyor. Bu etkinliklere destek vermeye de devam edeceğiz. Bir yarış vardır, o yarışın bir sonucu ve kazananı olur. Bugünkü yarışmaların kazanını herkes olacak. Bugün sporcularımızın hepsi birinci olacak."

Helvacıoğlu, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Oyunlarda özel sporcular futbol, basketbol, atletizm ve bocce branşlarında hem eğlenerek hem de yarışarak madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

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