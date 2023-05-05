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EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor.

Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Almanya'nın Dortmund şehrinde yaşayan Kübra Deniz, AA muhabirine iznini geçirmek için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Memleketi Aksaray'a gideceğini belirten Deniz, "Çifte vatandaş olduğumdan ötürü oyumu kullanabiliyorum. Sandık görevlileri anlattılar. Cumhurbaşkanı adayı ve partiye mühür yaptım, pusulayı zarfın içine koyup sandığa attım. Her şey gizli, paravanın arkasında oyumu kullandım." dedi

Deniz, 14 Mayıs seçimleri sırasında Türkiye'de olacağı için ayrı bir heyecan yaşadığını dile getirdi.

Önceki seçimlerde Almanya'da oy kullandığını anlatan Deniz, "Heyecanla televizyondan takip ediyorduk. Şimdi burada olacağız. Umuyorum ki seçtiğimiz aday kazanır. Biliyorum ki benim seçtiğim aday Türkiye'yi kalkındırabilecek. Televizyonda haberlerden izliyoruz, herkesin düşüncesi farklı tabi ki herkes seçiminde özgür ama benim adayım belli. Umuyorum o kazanır, bütün dualarım onunla." diye konuştu.

Bektaş Gülefer de torunlarıyla birlikte geldiğini ifade etti.

"Hususi oy kullanmak için Türkiye'de bulunmak için geldim." diyen Gülefer, "Çok mutluyum çok huzurluyum Türkiye'mizi gördük. Yarım asırdır Avrupa'da yaşıyorum Türkiye'miz gibi bir devlet yok. İnşallah kim hak ediyorsa devletimize hangisi hayırlısıysa o kazanır, umudumuz o. Yurt dışında da oyumuzu kullanabiliyoruz, oy kullanacak yerler var ama Türkiye'de bulunmak bu atmosferi yaşamak için geldik." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Kemalettin Dinler de oyunu sınır kapısında kullandığını belirterek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Kapıkule'de oyunu kısa sürede kullandığını belirten Dinler, "Bizi iyi karşıladılar, güzel bir kolaylık oldu, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'nda oy kullanan vatandaşlardan Ali Erdoğan Fikrinli de Bulgaristan'dan İstanbul'da yaşayan oğlunu ziyaret etmek için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'nin geleceği için oy kullandığını ifade eden Fikrinli, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların oy kullanması gerektiğini kaydetti.





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