Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,300 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,201 6,300 Dana Kg 100,70 100,70 Kuzu Kg 110,00 115,00 Süt kuzusu Kg 113,00 113,00









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