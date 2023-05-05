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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından "Arkeoloji, Tarih ve Sanat Tarihi Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Vatandaş, üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, toplum yararına bilimsel araştırmalar yürütmek ve çeşitli hizmetler sunmak gibi temel misyonları bulunduğunu belirtti.

Bilimsel toplantıların önemine değinen Prof. Dr. Vatandaş, "İnsanlığın, toplumun, çalıştığımız bölgenin tüm geçmişine yönelerek, bu alandaki somut ve somut olmayan insanlığın mirasını ortaya çıkarmaya çalışmak ve bugüne taşımak bizim sorumluluk alanlarımız içerisinde yer alıyor. Bugün burada arkeoloji ve sanat Tarihi alanlarında konunun uzmanları bir araya geldi. Trakya Üniversiteler Birliği paydaşları olarak etkinliğin verimli geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

- TÜ'de "II. Uluslararası Kültürel ve Tarihi Miras Çalıştayı" düzenlendi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "II. Uluslararası Kültürel ve Tarihi Miras Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi Mimar Sinan Amfisi'nde düzenlenen çalıştayda Türkiye, İran ve Özbekistan'dan gelen akademisyenler kültürel miraslara yönelik çalışmalarını sundu.

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez, çalıştayın düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti.

- Müzede Türk sanat müziği konseri düzenlendi

Keşan Kent Müzesinde Türk sanat müziği konseri gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şef Yasin Güntek yönetimindeki konserde solist Funda Karakeçili Türk sanat müziği şarkıları seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Çanakkale Savaşları'nda hastane olarak kullanılan binanın müzeye dönüştürüldüğü ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Keşan'ı sanat, kültür ve spor şehri yapmak istediklerini aktaran Helvacıoğlu, "Keşan’da birliğimiz, beraberliğimiz olsun istiyoruz. Keşan’da 65 bin nüfusumuz var. Misafirlerimiz dahil kimse kimsenin elini bırakmasın. Çünkü birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Gönül birliği olsun ve beraberliği olsun. Müzemizde müthiş bir atmosfer oluştu." ifadelerini kullandı.





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