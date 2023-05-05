Keşan'daki "huzur ve güven" uygulamasında 2 şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Keşan'daki "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranması olan iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe genelinde farklı noktalarda 109 polisin katılmıyla gerçekleştirilen uygulamada, 1103 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Umuma açık işyerlerinin de denetlendiği uygulama kapsamında aranması olan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise 11 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 57 bin 191 lira idari para cezası kesildi.





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