Kakava Şenlikleri için gelen turistler ciğercilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu

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EDİRNE (AA) - Edirne'ye Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri için gelen ziyaretçiler tava ciğeri yapan lokantaların önünde kuyruk oluşturdu.



Sarayiçi'nde yakılacak Kakava ateşi öncesi Edirne'yi gezen yerli yabancı ziyaretçiler tava ciğerin de tadına baktı.

Tava ciğeri lokantarında Kakava yoğunluğu yaşandı.

Şenlikler için Gebze'den gelen Aysel Göçoğlu, AA muhabirine, Edirne'de şenlikler nedeniyle her yerin yoğun olduğunu söyledi.

Edirne'ye gelmişken tava ciğerin tanıda bakmak istediklerini belirten Göçoğlu, "Her yer çok kalabalık. Tava ciğer sırası bize gelecek mi bilemiyorum." dedi.

İstanbul'dan gelen Menekşe Yıldız, kentteki tüm ciğercilerin yoğun olduğunu ifade etti.

Uzun süredir sırada beklediğini belirten Yıldız, "Çok sıra var bekliyoruz. Ciğer yedikten sonra Kakava'da neler yapılabilir onu öğreneceğim ondan sonra şenliğin içine atacağım kendimi." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'den gelen Semra Muhtaroğlu, Edirne'nin her yıl Kakava şenliklerinde yoğunluk yaşadığını anımsattı.

Uzun süre tava ciğer sırası beklediklerini belirten Muhtaroğlu, "Daha önce de gelmiştim, Edirne'nin Kakava şenlikleri ve tava ciğeri muhteşem. Herkese öneriyoruz Edirne'ye gelsinler." diye konuştu.

Ankara'dan gelen Gülsüm Özcan ise yoğunluk nedeniyle tava ciğerin tadına bakamadığını ancak sabırla sırada beklediğini kaydetti.

Sokak araları, caddelerde eğlence devam ederken Kakava Şenlikleri Kakava ateşinin akşam saatlerinde yanmasıyla başlayacak.

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