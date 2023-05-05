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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgaristan'dan gelen hava aracıyla Edirne sınırına uyuşturucu atıldı

AA

Bulgaristan'dan gelen hava aracıyla Edirne sınırına uyuşturucu atıldı

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'dan gelen hava aracıyla Edirne sınırına uyuşturucu atıldığı ve olayla ilgili bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan gelen bir hava aracından kentin sınırına uyuşturucu atıldığını ve hava aracının daha sonra Bulgaristan'a geçiş yaptığını tespit etti.

Operasyon başlatan ekipler olaya ilişkin Y.Ç'yi yakaladı. Zanlının üzerinden 7,41 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheli "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.

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