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EDİRNE (AA) - Edirne'de milletvekili adayları çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne milletvekili adayları Fatma Aksal, Tarık Hatipler, Erdinç Çekiç ve Sevda Nur Kurban, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim vaatlerini anlatan adaylar, seçmenlerden destek istedi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da milletvekili adaylarıyla birlikte esnaf ve kahvehane ziyaretlerinde bulundu.

Seçim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten İba, "Hemşerilerimizle gönül köprüleri kurmaya ve desteklerini istemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- CHP adaylarının seçim çalışmaları

CHP Edirne milletvekili adayları Ediz Ün, Baran Yazgan, Ufuk Kanışkan ve Ahmet Erken seçim çalışmaları kapsamında vatandaş ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Talepleri dinleyen adaylar, vatandaşlardan destek istedi.

İYİ Parti milletvekili adayı Mehmet Akalın da Enez ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

MHP Edirne milletvekili adayı Ali Özer de İl Başkanı Zakir Tercan ve partililerle kentteki fabrika ve işletmeleri ziyaret etti.

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