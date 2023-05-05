Edirne'de geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri geleneksel Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı.

Şenliklerin başlama saati öncesi Sarayiçi Adası'nı dolduran binlerce yerli yabancı turist Roman müzik gruplarının hareketli ezgilerine danslarıyla eşlik etti, dilek ağacına dileklerini astı.

Şenliklerin resmi açılış töreni protokol üyelerinin Kanuni Köprüsü'nde karşılanmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Roman Çeribaşı Fikri Ocak, programda yaptığı konuşmada, katılımcıları yerel selamlama şekliyle "Merabayın" diyerek selamladı.

Kakava'nın Türkiye'ye sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Ocak, depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Türkiye'nin birlikte güzel olduğunu ifade eden Ocak, "Roman çocuğu olarak, polisimi, askerimi, Türkiye'mi, sancağımı namusum şerefim üzerine seviyorum." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da konuşmasına Nazım Hikmet'in "Davet" şiiriyle başladı.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Edirne'de yüz yıllardır farklı milletlere mensup insanların barış içinde, birbirini ayrıştırmadan, ötekileştirmeden yaşadığını ifade etti.

Baharın müjdecisi Kakava'nın sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunan Gürkan, 1400 yıldır yanan Kakava ateşiyle kötülüklerin def olmasını diledi.

Depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Gürkan, "Allah bu güzel ülkeye ve bu güzel ülkenin güzel insanlarına bir daha bir deprem felaketi yaşatmasın diyoruz. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz bütün canlarımıza, bütün yurttaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

Gürkan, depremlerin önlenemeyeceğine ancak alınacak tedbirlerle depremlerde can kaybının en aza indirilmesinin mümkün olduğuna işaret etti.

Tüm tedbirlerin hep birlikte alınacağını ifade eden Gürkan, "Çünkü depremde ölenlere baktığınızda bunun siyaseti yok, bunun etnik kökeni yok, bunun mezhebi yok, bunun inancı yok, sağcısı, solcusu yok. O yüzden Edirne'den Hakkari'ye, Hatay'dan Sinop'a, bu ülkenin güzel insanlarının tümünü yaşatmak hepimizin boynunun borcu ve bunu başaracağız. " dedi.

Gürkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin barış, insanlık ve huzur içinde ikinci yüzyılına hep birlikte taşınacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Belediye Başkanı Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve protokol üyelerince Kakava ateşi yakıldı.

Geleneksel renkli kıyafetlerini giyen Roman vatandaşlar, ateşin başında dans etti. Kakava coşkusunu yaşayan turistler de eğlenceye ortak oldu.

Kakava coşkusunda en iyi kareyi yakalamak isteyen fotoğraf sanatçıları da dans eden ve ateşten atlayanları fotoğrafladı.

Etkinlik alanında kurulan sahnede dans ve müzik gösterileri sunuldu, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Kutlamalar, sabaha karşı etkinlik alanındaki program ve iyi niyet dileklerinin Tunca Nehri'ne bırakılmasıyla devam edecek.

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