Keşan'da Hıdırellez kent müzesi bahçesinde kutlandı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, Hıdırellez kent müzesi bahçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından etkinliğe katılan vatandaşlar yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşlara bereket kesesi hediye etti.

Helvacıoğlu, Hıdırellez'in tüm insanlığa bolluk, bereket ve sağlık getirmesini diledi.

Gelenekleri devam ettirdiklerini belirten Helvacıoğlu, "Baharın gelişi, birliğimizin, dayanışmamızın daim olmasını diliyoruz. Türk bayrağı çatısı altında yaşayan herkesin Hıdırellez'i kutlu olsun, bereket getirsin" ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, yarın düzenlenecek Kılıçköy korusundaki dallık şenliklerine tüm vatandaşları davet etti.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, Keşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Eylem Tanrıverdi ve vatandaşlar katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.