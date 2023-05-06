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EDİRNE (AA) - Edirne'de "3 Nehir, 1 Şehir" projesi ile Meriç Nehri'nden elektrik üretilecek çalışmalarda sona gelindi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, Meriç Nehri'nde yapımı devam eden projenin uygulama sahasını inceledi.

Kırbıyık, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Edirne'de devam eden birçok yatırım projesi ile birlikte yapımı tamamlanma aşamasında olan hidroelektrik santrali projesinde incelemelerde bulunduğunu belirtti.



Deprem bölgesinde bulunduğu süreçte çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:



"Buradaki yapım sürecinin planlandığı şekilde sürmesinden ve artık elektrik üretebilir noktaya gelmekten mutluluk duyduk. İnşallah en kısa zamanda Meriç nehrinin üzerindeki batardoyu kaldırıp nehri doğal yatağından akıtacağız."



Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu belirtilen santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak konuldu.

Santraldeki 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi öngörülüyor.





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