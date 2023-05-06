Edirne'de araç lastiklerine zarar veren şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 16 aracın lastiklerini keserek patlattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ve Fatih mahallelerinde park halindeki 16 aracın lastiklerini kesen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu araç lastiklerine zarar veren şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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