Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerinin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde yaptıkları çalışmalarda şüpheliler S.S, Ö.K, U.K, M.B, S.T. ve Y.U'yu durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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