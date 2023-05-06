Edirne'de "Kakava" hareketliliği sürüyor

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Baharın habercisi olarak kabul edilen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri ​​​​​​​için Edirne'ye gelen ziyaretçiler, kentte turizm hareketliliği oluşturmaya devam ediyor.



Sarayiçi'nde dün geleneksel Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayan şenliklerde bugün sabahın erken saatinde Tunca Nehri'nde dilek bırakma ritüeli yapıldı.

Şenlikler için gelen yerli, yabancı turistler kentten ayrılmadan tarihi ve turistik yerleri de ziyaret etti.

Tur kafilelerinin otobüse biniş noktası olan Selimiye Meydanı önünde yoğunluk oluşturan ziyaretçiler restorasyonun sürdüğü Selimiye Camisi manzarasıyla fotoğraf çektirdi.

Kentteki şekerlemeci ve tava ciğer lokantalarında dün başlayan hareketlilik bugün de sürdü.

Yoğunluk nedeniyle malzemeleri kısa sürede tükenen ciğerciler, malzeme temini için hizmetine kısa süre ara verdi.

Turizm Elçisi ve Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine, dünyanın en büyük geleneksel Kakava ateşinin Edirne'de yandığını anımsattı.

Şenliklerin büyük ilgi gördüğünü ve kentin çok sayıda turist ağırladığını belirten Dinar, şunları kaydetti:

"Kalabalık devam ediyor ama bizde yetişemiyoruz artık. Elimizdeki ciğer de tükendi. 1 saat ara verip malzemeleri hazırladıktan sonra hizmete devam ediyoruz. 'Edirne'ye gel ciğerimizi ye' dedik ve çok ziyaretçi aldık. Kakava'da bugüne kadar tarihi bir rekor kırıldı yüz binlerce insan Edirne'ye giriş yaptı. Yüz binlerce insan Kakava'da ateşi yaktıktan sonra kentin yöresel lezzetlerinin tadına baktı ve turistik yerleri ziyaret etti."

Bursa'dan gelen Zekiye Mercan da şenliklerin güzel geçtiğini ve eğlendiklerini dile getirdi. Kentten ayrılmadan tava ciğerin tadına baktıklarını anlatan Mercan, gelecek sene Kakava'ya tekrar geleceklerini belirtti.

İstanbul'dan gelen Serap Çınar ise Kakava'nın çok eğlenceli geçtiğini, şenliklerin ardından kenti gezdiklerini ve yöresel lezzetlerin tadına baktıklarını kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.