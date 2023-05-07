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EDİRNE (AA) - Edirne'de milletvekili adayları çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne milletvekili adayları Fatma Aksal, Tarık Hatipler, Erdinç Çekiç ve Sevda Nur Kurban, vatandaşlarla bir araya gelip seçim vaatlerini anlattı.

Hatipler, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükdöllük ve Çömlekakpınar köylerini ziyaret ederek yağmur ve şükür duasına katıldığını belirtti.

Vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mayıs Pazartesi günü düzenleyeceği Edirne mitingine davet eden Hatipler, "Seçim çalışmaları kapsamında gezdiğimiz yerlerde hemşerilerimizi tek tek mitinge davet ettim. Bugün Büyükdöllük ve Çömlekakpınar köylerimizde yapılan yağmur ve şükür dualarına katıldık. Hemşerilerimizle tek tek kucaklaştık. Son günlerde hep söylediğim gibi zaman yaklaşıyor ve umudumuz yükseliyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da milletvekili adaylarıyla birlikte Edirne Batmanlılar ve Mardinliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

İba, ev sahipliği ve destekleri için dernek üyelerine teşekkür etti.

- CHP adaylarının seçim çalışmaları

CHP Edirne milletvekili adayları Ediz Ün, Baran Yazgan, Ufuk Kanışkan ve Ahmet Erken seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulundu.

Adaylardan Ün, Havsa ilçesinde seçim çalışması yaparken, Yazgan kent merkezinde, Kanışkan Keşan'da, Erken de Meriç ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Talepleri dinleyen adaylar, vatandaşlardan destek istedi.

İYİ Parti Milletvekili adayı Mehmet Akalın ise Havsa ve Uzunköprü ilçelerinde ziyaretlerde bulunup seçim vaatlerini anlattı.

MHP Edirne Milletvekili adayı Ali Özer de mahalle ziyaretleri gerçekleştirip seçimlerde destek istedi.

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