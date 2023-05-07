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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından organize edilen "Arkeoloji, Tarih ve Sanat Tarihi Buluşmaları" etkinliği çevrim içi olarak gerçekleşti.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite birliğine üye akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş gerçekleştirdi.

Celalettin , üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, toplum yararına bilimsel araştırmalar yürütmek ve çeşitli hizmetler sunmak gibi temel misyonları bulunduğunu belirtti.

Çok sayıda uzmanı bir araya getiren etkinlikte çeşitli başlıklar altında sunumlar yapıldı.

- Edirne'de "Bilim Şenliği" düzenlendi

Edirne'de Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi'nde "Bilim Şenliği" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şenlikte öğrencilerin yıl içerisinde yaptığı çalışmalar sergilendi.

Şenliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, stantları gezerek, okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve velilerle ile bir araya geldi.

Arpacı, projeleri inceleyip, öğretmen ve öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

- Kan bağışı



Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görevli personel kan bağışında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ülkedeki kan ihtiyacına destek olmak amacıyla müdürlük binasında kan bağış etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Müdür Yardımcıları ve kurum çalışanları katıldı.









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