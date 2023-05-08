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EDİRNE (AA) - Keşan'da geleneksel Dallık Şenlikleri düzenlendi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve AK Parti Edirne milletvekili adayı Tarık Hatipler, vatandaşlarla birlikte Hıdırellez ateşini yaktı.

Helvacıoğlu, şenliklerin bahar ve bolluğun simgesi olduğunu belirtti.

Gönüllerin kaynaştığı, bahar aylarının müjdecisi dallık ateşinin alevi ile Keşanlıların içinin ısındığını dile getiren Helvacıoğlu, "Bugün ve bundan sonra herkes hep sevdikleriyle olsun. Her neyimiz varsa bir olsun, bölüşecek birileri olsun. Evimizden neşe, işimizden bereket, kalbimizden aşk eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

- Keşanspor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

Keşanspor, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, play-off finalinde Genç Aslanlar Spor'u 3-0 mağlup eden Keşanspor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, futbolcuları, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ederek Keşan'ın takımını daha nice zaferler elde etmesi için desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.









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