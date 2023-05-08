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Devlet Tiyatroları'nın "Tek Kişilik Düet" oyunu Edirne'de sahnelenecek

AA

Devlet Tiyatroları'nın "Tek Kişilik Düet" oyunu Edirne'de sahnelenecek

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde "Tek Kişilik Düet" oyunu sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede 2 perdelik oyunu sergileyecek.

Mithat Erdemli'nin yönettiği, Nur Yazar ve Mehmet Demiralp'in performans sergileyeceği oyun, 16, 17 ve 18 Mayıs'ta saat 20.00'de sahnelenecek.

Oyunda, MS hastalığına yakalanan usta bir keman virtüözü Stephane ile psikiyatrist Feldmann'ın hikayesi anlatılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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