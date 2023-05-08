Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evden gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli M.E, ekipler tarafından Yeni Mescit Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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