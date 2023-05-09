Trakya'da bahar yağışları nedeniyle ara verilen ayçiçeği ekimleri yeniden başladı

EDİRNE/KIRKLARLEİ/TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da bahar yağışları nedeniyle ara verilen ayçiçeği ekimleri, yağışların azalması ve toprağın tava gelmesiyle yeniden başladı.

Mart sonlarında ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturmaya başlayan üreticiler, nisandaki sağanaklar nedeniyle çamur olan tarlalara giremedi.

Üreticiler, yağışların azalması ve sıcaklıkların artmasıyla işlenmeye uygun hale gelen tarlada ayçiçeği mesaisine başladı.

Türkiye'nin en önemli ayçiçeği ekim alanlarının bulunduğu Trakya illerinden Edirne'de bu yıl 1 milyon 210 bin, Tekirdağ'da 1 milyon 600 bin, Kırklareli'nde ise 1 milyon 100 bin dekarlık alan ayçiçeği ekimi yapılması planlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yaklaşık yüzde 43'ü Trakya'da gerçekleşiyor.

- "Yağışlar öncesi ayçiçeklerinin yüzde 50'si ekildi"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine ayçiçeği ekiminin hava şartlarına göre değişkenlik gösterebildiğini söyledi.

Nisanda yağışlı gün sayısının olduğunu belirten Arabacı, bu sürede tarlalarda ekim yapılamadığını dile getirdi.

Yağışların azalması ve tarlaların ekime uygun hale gelmesiyle çiftçilerin ayçiçeği mesailerinin yeniden başladığını anlatan Arabacı, şunları kaydetti:

"Edirne'de yağışlar öncesi ayçiçeklerinin yüzde 50'si ekildi. O dönemde bazı üreticilerimiz havanın soğuk ve yağışlı gitmesine bağlı olarak hastalık endişesi nedeniyle ürünlerini ekmedi. Bu sürede güzel yağışlar aldık, ayçiçeği ekimleri biraz gecikti. Ekim için genel olarak biraz havaların ısınmasını tercih etmek gerekiyor.

Toprağın durumuna göre yağmur öncesi üreticilerimizin yüzde 50'si ekimini yaptı. Yağmurun ardından tarlaların uygun konuma gelmesiyle diğer üreticilerimiz de hazırlıklarını yapıp tohumları toprakla buluşturacak. İnşallah güzel ve bereketli bir yıl olur."

-"Ayçiçeği stratejik ürün"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da, kentte üreticilerin ayçiçeği tohumlarını toprakla yeniden buluşturmaya başladıklarını belirtti.

Yağışların ardından toprağın tavının çok iyi duruma geldiğini ifade eden Şaylan, kurak geçen kış sezonunun ardından görülen yağışların üreticileri sevindirdiğini söyledi.

Üreticilerin hızla tarlalarını hazırlama ve ekim çalışmalarına başladığını anlatan Şaylan, "Ayçiçeği, buğday ve mısır gibi stratejik bir ürün. Türk halkı da ayçiçeği yağını seviyor. Bu yüzden ayçiçeği bizim için çok önemli. Biz ülke olarak tüketimimizin yüzde 50'si kadarını üretebiliyoruz. Verim artışıyla birlikte üretimimizi yüzde 60 yüzde 70'lere çekebilirsek ülkemiz ve üreticiler için kazançlı olur." diye konuştu.

- "Ekim ay sonuna dek sürecek"

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, Tekirdağ'da ayçiçeği ekiminin ay sonuna kadar devam edeceğini dile getirdi.

Yağışlardan dolayı tarlaların çamur olduğunu hatırlatan Saygı, havaların iyileşmesiyle üreticilerin yeniden sahaya çıktığını ifade etti.

Üreticilerin ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturduğunu belirten Saygı, "Kışın kar yağmadığı için endişeli olan çiftçiler son yağışlarla sevindi. İnşallah ekimler bittikten sonrada etkili olacak yağışlarla bu yılda üreticilerin verim endişesi olmayacaktır diye umut ediyoruz." dedi.





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