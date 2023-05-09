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Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler sınır kapılarında oy vermeyi sürdürüyor

AA

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler sınır kapılarında oy vermeyi sürdürüyor

EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy veriliyor.

Seçimler kapsamında sınır kapılarında oy verme işlemi 14 Mayıs pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullanan Mesut Arslan, AA muhabirine, Bulgaristan'dan Edirne'de ailesiyle gezmeye geldiğini söyledi.

İlk kez oy kullandığını belirten Arslan, "İlk kez oy kullanmak heyecanlı, içimde bir mutluluk var. Herkes oyunu kullansın. Sonuçta bir oy bir oydur. Kim kazanırsa hakkıyla kazanır umarım." dedi.

Oy kullanma peronundaki sandık görevlilerinin kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Arslan, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Anne Sevcan Arslan da oyunu kullandığı için heyecanlı olduğunu belirterek, seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

İlk kez oy kullanan oğlunun da heyecanlı olduğunu ifade eden Arslan, "Oğlum heyecanlıydı, yol boyunca nasıl olacak, nasıl bitecek bunları sordu bana anlattık. Burada da yardımcı oldular sağ olsunlar. Hayırlısı olsun." diye konuştu.

Oyunu kullandığı için sevinç yaşayan anne ve oğlu birbirine sarıldı.

Fransa yaşayan Hasan Hüseyin Bal, ailesiyle tatil için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Bal, Türkiye'nin daha da kalkınması için oy kullandığını ve tüm gurbetçilerin oy kullanması gerektiğini ifade etti.

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