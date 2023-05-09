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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nde "Fetal Merkezi Sinir Sistemi Anomalileri ve Genetik" Sempozyumu düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Çalışma Grubu ile Tekirdağ Namık Kemal ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversiteleri iş birliğinde düzenlenen sempozyum, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Sempozyum sorumlusu ve Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Sayın, sempozyumla bölgesel olarak hem sevgiyi çoğaltmayı, hem de iş birliğini arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sempozyumda 10 konuşmacı 3 oturumunda bildirilerini sundu.

- Süloğlu Kaymakamı Kaya, yağmur duasına katıldı

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, yağmur duasına katıldı.

Kaya, Taşlısekban ve Yağcılı köylerinde düzenlenen yağmur dualarına katılarak vatandaşlarla birlikte dua etti.

Dua sonrası köylülerle sohbet eden Kaya, vatandaşların dilek ve taleplerini dinledi.





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