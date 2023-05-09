Edirne'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında stant kuruldu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Edirne Belediyesi ve AFAD tarafından Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla stant kuruldu.

Saraçlar Caddesi'nde kurulan standı ziyaret eden vatandaşlara görevlilerce trafik kuralları konusunda bilgi verildi.

Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle güvenli trafik konusunda farkındalık oluşturup bilgilendirme çalışmalarını sürdüren ekipler, hazırlanan broşürleri de vatandaşlara dağıttı.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Erdal Uygun her sene hafta kapsamında vatandaşları trafik kuralları kapsamında vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

Karayolu üzerinde trafik güvenliğini sağlamakla görevli bütün kurumların işbirliği halinde olduğunu ifade eden Uygun "Geçtiğimiz yıllarda 'önce yaya' mottosuyla çok güzel etkinliklere imza atmıştık. Türkiye'de de yaya öncelikli kampanyaları en başarılı olduğu bir şehir haline geldi Edirne. Bugünde trafik kurallarına uymaları konusunda sürücülere çağrımızı yapıyoruz" dedi.











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