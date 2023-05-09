Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil çalan zanlı yakalandı.

İspat Cami Mahallesi Tahta Cami Sokak'ta park halindeki bir otomobilin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler C.K'nın (32) kullandığı çalınan aracı Çanakkale çevre yolunda durdurdu.

Şüphelinin aracın plakalarını, başka bir araçtan çaldığı plakalarla değiştirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili C.K. gözaltına alındı.

- Keşan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Keşan ilçesinde evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlali olayının zanlısı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Gamze Sokak'ta durumundan şüphelendikleri M.E'yi durdurarak, sorgulamasını yaptı.

Evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali olayının şüphelisi olduğu belirlenen M. E gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası Keşan Adliyesi'ne sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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