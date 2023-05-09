Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ve emniyet ekipleri kaçakçılığın önlenmesi ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 600 avro ve 15 bin lira, 1 uyuşturucu aparatı, 5 bin 354 parfüm, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 12 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.



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