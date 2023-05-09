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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne milletvekili adayı Tarık Hatipler de kentteki bir fabrikayı ziyaret etti.

Fabrika yetkilileri ile görüşen Hatipler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hatipler, seçim çalışmaları kapsamında esnafı da ziyaret ederek talepleri dinledi.

Ziyaretlerde, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da yer aldı.

- CHP adaylarının çalışmaları

CHP Edirne milletvekili adayı Ediz Ün, kentteki bir fabrikayı ziyaret etti.

Fabrika yöneticileri ile çalışmaları hakkında görüşen Ün, işçilerle fabrikanın yemekhanesinde yemek yedi.

Ün, ziyarette yaptığı konuşmada, büyük çoğunluğu kadın personelden oluşan fabrikada kadınların üretime katılması, ekonominin büyümesinde yer almasının gurur verici olduğunu belirtti.

CHP Edirne milletvekili adayları Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün, Ayşekadın semti ile Umurbey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Partisinin vaatlerini anlatan milletvekili adayları, talepleri dinledi.

Ziyaretlerde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman ve partililer de yer aldı.

-MHP'nin adayı Özer esnaf ziyaretinde bulundu

MHP Edirne milletvekili adayı Ali Özer, kentte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Özer, ziyarette yaptığı konuşmada, Edirne'de MHP rüzgarı estiğini belirtti.



MHP olarak Edirne'nin her yerini dolaştıklarını ifade eden Özer, MHP'nin Edirne'den milletvekili çıkaracağını kaydetti.

- İYİ Parti milletvekili adayı Akalın'dan köy ziyaretleri

İYİ Parti Edirne milletvekili adayı Mehmet Akalın, Meriç ilçesinin köylerini ziyaret etti.

Akalın, Karayusuf, Hasırcıarnavut ve Rahmanca köylerinde kahvehaneleri ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

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