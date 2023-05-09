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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi, Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Keşan DOÇEK organizasyonunda gerçekleştirilen Trakya Cup Voleybol Turnuvasında şampiyon Malkaraspor oldu.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keşan Atatürk Stadı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Keşan DOÇEK, Süleymanpaşa Belediyespor, Velişmeşe-Velbis, Malkaraspor, Enez Belediyespor ve Şarköy Doğa Sporları Kulübü turnuvaya katıldı.

Turnuva sonunda Malkarasopor şampiyon olurken, Şarköy Doğa Sporları Kulübü ikinci, Süleymanpaşa Belediyespor ise üçüncü oldu.

Turnuvada ilk 4'e giren takımlara kupa ve madalya takdim edildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu turnuva sonunda Keşan halkının spor ve sana ciddi bir ilgisi olduğunu belirterek turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti.

- Keşan Belediyesi 2022 yılı kesin hesabı oybirliği ile kabul edildi

Keşan Belediyesi Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nın ikinci birleşimi yapıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun başkanlığında belediye meclis salonundaki toplantıda, mayıs ayı birinci birleşiminden kalan ve Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 2022 yılı kesin hesapları görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporu Keşan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Hasan Balcı okudu.

Balcı, kesinleşen toplam gelirin 270 milyon 645 bin 455 lira 87 kuruş ve gerçekleşme oranının yüzde 64,20 olduğunu, gider bütçesinin de 338 milyon 567 bin 147 lira 37 kuruş olarak gerçekleştiğini, gerçekleşme oranın da yüzde 73,67 olduğunu ifade etti.

Rapor, meclis üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edildi.

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