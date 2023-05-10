Edirne'de kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünler markalaştı

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliğinin desteğiyle kurulan kadın kooperatiflerin ürettiği yöresel lezzetler "Gurmedir" markasıyla satılacak.



Valilik girişimleriyle 2021 yılında kurulan Şehir Gönüllüleri Vakfı koordinesinde kentte üretim yapan 17 kadın kooperatifi, süt reçelinden, tarhanaya, kuskustan, erişteye yöresel ürünler üreterek ev ekonomisine katkı sunuyor.

Vakıf, kadınların ürettiği ürünlerin daha fazla tüketiciye ulaşması için markalaşma ve e-ticaret çalışmalarını tamamladı. Girişimler sonucu Türk Patent ve Marka Kurumunca "Gurmedir" ve "Lalel" markaları tescillendi.

Yöresel lezzetler "Gurmedir", el sanatları ürünleri de "Lalel" markasıyla satılacak.

-"Asıl mücadeleye yeni başlıyoruz"

Vali H. Kürşat Kırbıyık, bir otelde düzenlenen marka tanıtım toplantısında, dünyada toplumsal gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birinin kadının toplumdaki statüsü olduğunu söyledi.

Edirne'nin bu anlamda Türkiye'ye örnek şehir olduğunu belirten Kırbıyık, "Kadınlarımız gerçekten sosyal hayatın, ekonomik hayatın, kültürel hayatın her noktasında çok başarılı örneklerle karşımıza çıkıyorlar." dedi.

Globalleşme sürecinde ticaretin şeklinin de değiştiğini ifade eden Kırbıyık, "Artık bu globalleşme süreciyle rekabet sadece şehir içlerinde yaşanmıyor. Ülke genelinde ve diğer alanlarda internetin sağladığı, elektronik ticaretin sağladığı imkanlarla birlikte artık dünya her açıdan birbirine çok daha yakın. Bizim de bunun avantajlarını kullanmamız gerekiyor. Bunun için en önemli, bize en büyük fırsat sunacak unsur markalaşma." diye konuştu.

Kırbıyık, oluşturulan "Gurmedir" ve "Lalel" markalarına Edirnelilerin destek vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Markalar için uzun soluklu çalışmalardan sonra bu isimlerin tercih edildiğini belirten Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Asıl mücadeleye yeni başlıyoruz. Bu markaları önce şehrimizde bilinir kılmamız gerekiyor sonra ülkenin değişik yerlerinde bilinirliğini yükseltmemiz gerekiyor ve bu üretim ağını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Şu anda kadın kooperatiflerimiz kendi mücadelelerini bireysel anlamda verdiler, vermeye devam ediyorlar.

Yaklaşık 2-3 yıllık tecrübelerinde de bunu başarıyla sürdürdüler ama Bu yükü sadece onların omuzlarına yüklersek bunu daha ne kadar sürdürebilirler onlar açısından da bizim açımızdan da cevabını bulmamız gereken bir soru. O yüzden bu çalışmanın amacı onların yüküne destek olmak."

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali de Karaağaç biberi, süt reçeli, erişte ve tarhana çeşitlerinden oluşan 8 ürünün ilk etapta hazırlandığını belirterek, ilerleyen günlerde ürün çeşitliliğini artıracaklarını ifade etti.

Daha sonra Selimiye Camisi arkasında, kadınların el emeği ürünlerinin pazarlanması için kurulan "Lalel" markası ürünlerinin satış mağazasının açılışı gerçekleşti.

Programa İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı.





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