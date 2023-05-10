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EDİRNE (AA) - Edirne'de siyasi partiler seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını ve hem esnafın hem de Edirne'nin hak ettiği hizmeti alabilmesi adına gereken çalışmayı yapacaklarını ifade etti.

AK Parti Edirne Milletvekili ve milletvekili adayı Aksal da, Edirne'nin de yenilik ve hizmetlerden faydalanması için hem Meclis'te hem de bakanlıklarda görüşmeler yaparak projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Milletvekili adayı Tarık Hatipler ise, 14 Mayıs'ta halkın desteği ile birlikte çok rahat şekilde çıkacaklarını ve verilen bütün sözlerin arkasında olduklarını belirtti.

Milletvekili adayı Erdinç Çekiç ise, Romanlar'a yönelik pek çok hizmetin hayata geçtiğini devamlarının da geleceğini ifade etti.



Milletvekili adayı Sevda Nur Kurban da, kadınların desteklenmesi, ev hanımlarının geçimlerine katkı sağlaması ve kadın istihdamının arttırılması adına yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirtti.

Adaylar Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki esnafı ziyaret etti, daha sonrasında ise Tahtakale ve Çilingirler' deki esnafla buluştu.



-Ün ve Akalın ilçelerde ziyaretlerini sürdürdü

CHP milletvekili adayı Ediz Ün de İpsala'nın Esetçe beldesini ziyaret ederek esnaf ve partililerle bir araya geldi.

İYİ Parti milletvekili adayı Mehmet Akalın ise Uzunköprü ve Meriç ilçe merkezleri ve köylerinde vatandaşların isteklerini dinledi.

- İl Başkanı İba, mitinge ilgi gösteren Edirnelilere teşekkür etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'de düzenlediği mitingine gösterdikleri ilgi nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.

İba, mitinge 25 bini aşkın vatandaşın katıldığını ve Edirne'de bir rekora imza atıldığını belirtti.

Mitingde yaşanan bayram havasını 14 Mayıs gecesi de yaşayacaklarını ifade eden İba, şunları kaydetti:

“25 bini aşan vatandaşımızla Selimiye Meydanı'nda bir tarih yazdık. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la buluştuk, yeri göğü AK Parti'mizin sloganlarıyla inlettik.



Bu bayram havasını hep birlikte 14 Mayıs gecesi de yaşayacağız. Tüm emekleriniz, destekleriniz, dik ve kararlı duruşunuz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tüm teşkilatımıza da tek tek teşekkür ediyorum."

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