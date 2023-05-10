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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, itfaiye müdürlüğü bünyesine kazandırılan dar alan itfaiye aracını tanıttı.

Helvacıoğlu, itfaiye müdürlüğündeki törende gerek teçhizat gerekse personel bakımından bölgenin önde gelen itfaiye teşkilatları arasında yer aldıklarını söyledi.

Özellikle dar alanlarda çıkan yangınlara müdahale edebilmek için dar alan itfaiye aracını hizmete sunduğunu belirten Helvacıoğlu, "Dar alan müdahale aracı 2.5 ton su tankı, 250 litre köpük tankı ve 9 metre portatif merdiveni ile yangınlara , trafik kazalarına, su baskınlarına, çeşitlik kurtarma operasyonlarına daha etkin ve daha hızlı müdahale edebilecek." ifadelerini kullandı.

- Helvacıoğlu, Gündüz Yaşam Merkezi'nde

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, engelli vatandaşlara hizmet verecek Gündüz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Helvacıoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve burada çalışan işçilerle oyun alanını süpürdü.

Helvacıoğlu, merkezde engellilerin günlük yaşam kalitesinin artırılmasının amaçlandığı söyledi.

Oluşturulan park alanında engellilerin bedensel ve zihinsel aktivitelerini daha rahat yapacağını ifade eden Helvacıoğlu, Gündüz Yaşam Merkezi'nin en kısa zamanda açılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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