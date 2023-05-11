Edirne'de ıslah edilen meraların otlatma kapasitesi bahar yağışlarıyla arttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında gübrelenen meraların otlatma kapasitesi bahar yağışlarıyla arttı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meraların otlatma kapasitesinin artırılması amacıyla yapılan ıslah çalışmaları kapsamında il genelinde 17 köyün merasında 41 bin 506 dekar alana 165 ton gübre atıldı.

Gübreleme çalışmaları ve bahar yağışlarıyla meralar yeşillenmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, mera ıslah çalışmalarının olumlu sonuçlarının alınmaya başladığını belirtti.

Süloğlu ilçesine bağlı Tatarlar köy merasında incelemede bulunan Bayazıt, "Yağmurların ve zamanında gübrelemenin etkisi ile mera alanlarının otlatma kapasitesinin arttığı gözleniyor. Meraların ıslah edilmesi arazideki ot gelişimi açısından çok önemli. Hayvan üreticilerimiz için hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.