Edirne'de sandık kurulu başkan ve üyelerine eğitim verildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi'nde görevli sandık kurulu başkan ve üyelerine eğitim verildi.

Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, sandıkta görevli başkan ve üyelere İl Seçim Kurulu Müdürü Sevil Cellek tarafından bilgilendirme yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan eğitim filmlerinin gösterildiği programda sandık kurullarının görev ve yetkileri, sandık çevresi, sandık çevresinin düzeninin sağlanması ve yasaklar, seçim malzeme torbasının teslim alınması, sandık kurulunun toplanma zamanı ve yapacağı işler konularında katılımcılara bilgi verildi.





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