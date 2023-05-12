Edirne'de kıl keçisi gen kaynaklarının sürdürülebilirliği hedefleniyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, kıl keçisi ırkının genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla "Edirne Kıl Keçisi Islahı" projesi başlatıldı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) hayata geçirilen projenin yürütücülüğü, Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Kök tarafından gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliğine üye 26 yetiştiricinin 5 bin 762 kıl keçisi 5 yıl incelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kök, projeyle kıl keçisi ırkının yerli gen kaynaklarının sürdürülebilirliğinin hedeflendiğini bildirdi.

Önemli bir projenin hayata geçirildiğini aktaran Doç. Dr. Kök, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 26 sürüde 5 yıl süreyle süt verimleri yönünden seleksiyon çalışması ve aynı zamanda morfolojik açıdan tip sabitlemesi yapılacaktır. 5 yıllık süre sonunda sürünün kıl keçisi taban sürüsü tüm işletmelerde tamamen yenilenmiş olacak ve tüm hayvanların verim kayıtları belirlenmiş olacaktır. Projedeki sürüler 5 yıl sonra elit sürülere dönüştürülebilecektir.

Tarım Orman Bakanlığı, TAGEM bünyesinde yürütülmekte olan diğer projelerde olduğu gibi projeye katılan yetiştiricilerin her yıl anaç keçi ve tekelerine, doğan yavrularına yıllık maddi destekte sağlanmaktadır. Proje başarılı bulunduğu takdirde 5'er yıllık sözleşmeler halinde yenilenmektedir. Projenin temel amacı, ülkemizin damızlık ihtiyacını yerli ırklardan karşılamak ve hayvansal protein kaynaklarını sürdürebilmektir."





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