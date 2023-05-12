Edirne'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için alınan tedbirler gözden geçirildi.

Toplantıda seçim güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin aksaklığa mahal vermeyecek şekilde alınması, sandık kurullarının güvenliğinin sağlanması, oy kullanma esnasında huzur ve güvenliği bozacak durumlara mahal verilmemesi, oy kullanma işleminin güvenli bir şekilde başlayıp sonlandırılması, seçim yasaklarının özenle ve dikkatle uygulanarak aksaklığa mahal verilmemesi hususları ile ilgili gündem maddeleri görüşülüp, karara bağlandı.

Vali yardımcıları Sıdkı Zehin, Ali Uysal, Eyyüp Batuhan Ciğerci, Samet Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıya, kaymakamlar da video konferansla katıldı.

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