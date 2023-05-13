Edirne'de 1000 elektronik sigara ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 1000 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.T'nin otomobilinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 1000 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.