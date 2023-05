Anneler Günü mesajları

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, annelerin Türk toplumundaki yerinin çok özel olduğunu belirtti.

Varlıklarıyla hayata anlam ve değer katan tüm annelerin, hayatın her alanında baş tacı edilmesi gerektiğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Sevgi dolu yürekleriyle topluma sağlıklı çocuklar kazandırmak için ekmeğinden, uykusundan ve hatta kendisinden fedakarlık eden, çocuklarına yol gösteren, onların ülkelerine ve topluma yararlı birer fert olarak yetişmelerine büyük katkı sağlayan annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenmedi, ödenmez. Sevgili hemşehrilerim, baharın bu en özel gününde gücümüze güç, umudumuza umut katan annelerimize en güzel söz, 'Seni seviyorum' olsun. Tüm annelerimize ve anne adaylarımıza huzurla, mutlulukla yaşayacakları bir dünya, aydınlık bir gelecek diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, rahmetli annem Ümmüş Gürkan ve ebediyete intikal eden tüm anneleri rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli eşim Esra Gürkan'ın, hayatımız boyunca bize güven ve destek veren, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum."

- AK Parti İl Başkanı Belgin İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da mesajında annelerin toplumun en değerli hazinesi olduğunu belirtti.

Annelerin sevgi, fedakarlık ve özveriyle dolu yaşamlarının her zaman takdir edilmesi gerektiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Anneler ailelerin temel direği ve hayatın her alanında çok önemli bir role sahip. Annelerin çocuklarını sevgiyle büyütme, onlara doğru değerler aşılama ve geleceğin güçlü bireylerini yetiştirme konusunda olağanüstü bir çabası var. Annelerin fedakarlıkları göz ardı edilemez. Onların sevgi dolu kollarıyla evlerini bir yuva haline getirerek ve aile bireylerinin her birinin yanında olarak gösterdiği özveri her zaman takdire şayandır. Anneler Günü sadece bir gün değil, annelerin her an hak ettikleri değeri görmeleri için bir hatırlatmadır. Tüm annelere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum. Şehitlerimizin ardında bıraktığı en değerli varlıklar olan anneleri, Anneler Günü'nde bir kez daha minnetle anıyorum. Onların yürekleri, hem acıyla hem de gururla dolu. Şehit anneleri, en büyük fedakarlıklarıyla ülkeye ve millete hizmet etmek için evlatlarını seve seve gönderen gerçek kahramanlardır."

