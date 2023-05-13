Trakya'da oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı

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EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Edirne'de İl Seçim Kurulunca sandık kurulu başkanlarına teslim edilen sandık ve oy kullanma kabinleri okullarda kuruldu.

Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları amacıyla sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı.

Ayrıca oy kullanılacak sınıfların girişinde, Yüksek Seçim Kurulunun seçmenleri bilgilendirdiği afişler bulunuyor.

Kırklareli'nde de Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda okul görevlileri ve sandık kurulu başkanları dersliklerde paravan ve sandıkları hazır hale getirdi.

Kentte 925 sandıkta 292 bin 16 seçmen oy kullanabilecek. Seçimler kapsamında 1755 polis ve jandarma görev yapacak.

Tekirdağ'da da 857 bin 250 seçmenin 2 bin 487 sandıkta oy kullanacağı okullarda hazırlıklar tamamlandı.



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