Edirne'de tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Edirne istikametine seyreden Ö.Ö'nün kullandığı 22 AP 496 plakalı hafif ticari araç, Kapıkule Sınır Kapısı yolunun Kemalköy mevkii yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada sürücü Ö.Ö'nün yanı sıra araçtaki P.C, M.K, M.Ö, 7 yaşındaki E.Ö ve 2 yaşındaki E.Ö. yaralandı.



Bir kısmı sıkıştıkları araçtan itfaiye ve sağlık görevlilerince çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçtakilerin Kemalköy'den, Yenikadın köyündeki mevlit programına gittiği öğrenildi.

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