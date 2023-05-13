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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Edirne'de milletvekili adayları çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne milletvekili adayları Fatma Aksal, Tarık Hatipler, Erdinç Çekiç ve Sevda Nur Kurban, vatandaşlarla bir araya gelip seçim vaatlerini anlattı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da milletvekili adaylarıyla birlikte Çavuşbey Mahallesi'ni ziyaret etti.

Destek veren vatandaşlara teşekkür eden İba, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kola kola, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yaptığımız yürüyüşte esnaf ve kahvehanelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. 14 Mayıs zaferinin heyecanını Çavuşbey Mahallemizde hissettik." ifadelerini kullandı.

CHP Edirne milletvekili adayları Ediz Ün, Ahmet Baran Yazgan, Ufuk Kanışkan ve Ahmet Erken de kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlardan destek isteyen adaylar, seçim vaatlerini anlattı.

İYİ Parti Edirne milletvekili adayı Mehmet Akalın, Keşan ve İpsala'nın köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Talepleri dinleyen Akalın, partisi için oy istedi.

MHP Edirne milletvekili adayı Ali Özer de seçim çalışmalarına sanayi sitesi ve Şükrüpaşa Mahallesi esnafını ziyaret etti. Özer daha sonra seçim çalışmalarına Uzunköprü ve Keşan'da devam etti.

- Sandık görevlileri toplantısı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, milletvekili adayları ve partililer, sandık görevlileri ile bir araya geldi.

İba, bir tesiste düzenlenen toplantıda, sandığın demokrasinin öznesi, halkın vicdanı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği örneği hatırlatan İba, sandıkları su doldurulan bir kaba benzeterek, sandık kurulu başkanlarının büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Kabın dibi delik olursa, tüm emeklerin, teşkilatın fedakarlıklarının ve çabalarının boşa gideceğini aktaran İba, sandık kurulu başkanlarının görevinin önemine vurgu yaparak, her bir oya sahip çıkmak adına azimli olmaları gerektiğini kaydetti.

Edirne teşkilatı olarak seçim sürecinde sandıkları korumaya hazır olduklarını aktaran İba, sandık kurulu üyelerinin de bu sorumluluğun bilincinde olduğunu ve milletin iradesine sahip çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

- CHP'de milletvekili adayları ve partililer yürüyüş yaptı

CHP Edirne milletvekili adayları Ahmet Baran Yazgan, Ahmet Erken ve partililer seçim yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eski belediye binası önünde toplanan partililer Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, partisinin standında yaptığı konuşmada, seçim kampanyasının son gününde olduklarını ve 18.00'de propaganda yasaklarının başlayacağını söyledi.

Vatandaşların yarın sandığa giderek oy atacağını belirten Gürkan, "Hepimiz yarın sandıktan çıkan sonuçlara, yani milletin iradesine saygı göstererek milletin iradesi önünde eğileceğiz. Sandıktan çıkan sonuçları alkışlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında, 100 yıllık bir cumhuriyet. 100 yıldır bu ülkede özgür, bağımsız ve demokratik seçimler yapılıyor." dedi.

Gürkan, bugüne kadar sandık ve seçim sonuçlarına tüm siyasi partilerin ve adayların uyduğunu, bundan sonra da aksinin düşünülemeyeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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