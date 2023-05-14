EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, oyunu İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Eşi Esra Gürkan'la okula gelen Gürkan, oyunu kullanacağı 1255 nolu sandığa geçti.

Gürkan, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihi bir seçim yaşadığını söyledi.

Vatandaşların özgür ve serbest bir şekilde oylarını kullandığını belirten Gürkan, "Seçim döneminde bazen tartışma ve sertlikler oluyor ama Türk milleti bunları aşmıştır. Seçim bittikten sonra her şey normale döner. Bu akşam itibarıyla yavaş yavaş sonuçlar belli olduktan sonra her şey normal olağan akışında devam edecektir. Millet ne derse o olur. Millet iradesi bütün iradelerin üzerindedir." dedi.

Gürkan, Anneler Günü'nü de tebrik etti.

- AK Parti İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, oyunu Yüksel Yeşil İlkokulu'nda 1138 nolu kullandı.

İba, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Sandıktan çıkan her iradeye saygı duyduklarını dile getiren İba, "Vatanımıza, milletimize, memleketimize hayırlı olan kazasız belasız sükunetli bir seçim olsun. Biz üzerimize düşen vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bundan sonrası milletimizin kararı inşallah ülkemiz için en hayırlı olan olur. Biz teşkilat olarak da gönlümüz, irademiz yüzyılın kazanımlarının devam etmesi yönünde. Biz inşallah en hayırlı sonucu alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- CHP İl Başkanı Kahraman

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman oyunu Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu İlkokulu'nda kullandı.

Kahraman, 1102 nolu sandıkta oyunu kullanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim kampanyasını güzel bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

Sandıkta kararı halkın vereceğini belirten Kahraman, "Sandıktan çıkacak her sonucu benimseyeceğiz. Çok güzel bir çalışma yaptık ve biz inanıyoruz ki bugün sandıklar açıldığında 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve ülkeye yeniden aydınlığı ve refahı getireceğiz." dedi.

- MHP İl Başkanı Tercan

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan oyunu 75. Yıl İlkokulu'nda kullandı.

Tercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

- Milletvekili adayları

Bu arada AK Parti Edirne Milletvekili ve milletvekili adayı Fatma Aksal oyunu Keşan'da Ahmet Yenice İlkokulu'nda 1124 nolu sandıkta kullandı.

AK Parti milletvekili adaylarından Tarık Hatipler oyunu Plevne İlkokulu 1116 nolu sandıkta, Erdinç Çekiç oyunu Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1071 nolu sandıkta, Sevda Nur Kurban ise Süloğlu'nda Cumhuriyet Ortaokulu'nda 1001 nolu sandıkta kullandı.

CHP Edirne milletvekili adaylarından Ediz Ün Plevne İlkokulu, Ahmet Baran Yazgan Fahri Yücel İlkokulu'nda oylarını kullanırken, Ufuk Kanışkan Keşan'da, Ahmet Erken de İpsala'da oylarını verdi.

İYİ Parti Edirne milletvekili adayı Mehmet Akalın ise oyunu Yüksel Yeşil İlkokulu'nda kullandı.

MHP Edirne milletvekili adayı Ali Özer de oyunu 75. Yıl İlkokulu'nda kullandı.

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