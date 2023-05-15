Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Fatih Mahallesi'nde yaşayan G.Y, otoparka park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
G.Y, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli B.K.B'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Bisiklet hırsızlığı
Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Kocasinan Mahallesi'nde yaşayan F.A, bisikletinin çalındığını fark etti.
F.A, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.