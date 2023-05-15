Edirne'de "Çocuk Gözüyle Portreler" resim sergisi açıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne ve Trakya Üniversitesi (TÜ) yöneticileri ile akademisyenlerinin portrelerinin, Sezai Irmak Art Academy öğrencileri tarafından yorumlandığı "Çocuk Gözüyle Portreler" adlı resim sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, küçük ressamların kendi hayal güçlerinden yararlanarak yeniden yorumladığı eserlerin yer aldığı sergi ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, geleceğin teminatı çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.



Çocukların hazırladığı sergiyi çok beğendiğini aktaran Tabakoğlu, "Geleceğimiz olan evlatlarımız güzel bir proje ile karşımızdalar. Biz de heyecanla bekliyoruz, sürprizleri varmış. Hepsini canı gönülden kutluyorum, gözlerinden öpüyorum, hocalarını ve ailelerini de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak da geleceğin sanatçısı küçük ressamların çalışmalarından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ise güzellik, sanat ve estetik yolunda çocukların atmış oldukları güzel adımların, büyük adımlara dönüşeceğine inandığını belirtti.

Sergiye, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Sergi bir hafta boyunca açık olacak.





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