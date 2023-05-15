Edirne'de Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Gençlik Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Zekeriya Bayrak'ın anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.

Törende gençler adına konuşan Ferhat Duroğlu, bir ülkeye değer katan ve orada bir gelecek inşa eden topluluğu, donanımlı, güzel ahlaklı ve ileri fikirli gençlerin oluşturduğunu söyledi.

Türk gençliğinin atalarından aldığı ilhamla Türkiye'nin güçlenmesi için bilim, sanat ve kültür meşalesini yakmaya devam edeceğini vurgulayan Duroğlu, "Bir ağacın kökleri ne kadar derine uzanırsa o kadar güçlü, dayanıklı ve sağlam olur. Türkiye Cumhuriyetini kurmaya muvaffak olan atalarımızın çektiği cefaların ve alınan yolun farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti biz gençlere emanettir. Vatanımızı koruyacağımızdan yücelteceğimizden ve aldığımız emaneti gelecek kuşaklara en mükemmel şekliyle aktaracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gençler ve gaziler katıldı.

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