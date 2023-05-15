Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandı

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında "Konaklama Tesislerinde ve Sağlık Turizminde Hizmet Sunum Kalitesinin Artırılması" projesinin imza töreni yapıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi tarafından sunulan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2023 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan"Konaklama Tesislerinde ve Sağlık Turizminde Hizmet Sunum Kalitesinin Artırılması" başlıklı projenin sözleşmesi imzalandı.

İmza töreninde konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak Trakya Kalkınma Ajansı’na ve Genel Sekreteri Mahmut Şahin'e verdikleri destek için teşekkür etti.



Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de bölgenin gelişmesi ve kalkınması için önem arz eden konularda kurumlara destek olmaya devam ettiklerini belirterek, projenin hayırlı olmasını diledi.







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