Edirne Gençlik Merkezi öğrencilerince hazırlanan resim sergisi sanatseverlerle buluştu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezi öğrencilerince hazırlanan "Keşif" adlı resim sergisi açıldı.

Devecihan Kültür Merkezinde açılan sergide 14 öğrencinin özgün eserleri ve ünlü ressamların resimlerinin röprodüksiyon (bir sanat eserinin aslına uygun kopyası) çalışmalarının bulunduğu 62 eser yer alıyor.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Gençlik Haftası kapsamında pek çok etkinliğin gerçekleştirileceğini söyledi.

Gençlik Haftasını kutlayan Ak, sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Kurdele kesiminin ardından sergi koordinatörü Yağız Efe Öz ve öğrenciler çalışmalarıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Sergi açılışına Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Sergi 18 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

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